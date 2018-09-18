Путин отметил активное развитие отношений РФ и Венгрии практически по всем направлениям

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил активное развитие отношений двух стран практически по всем направлениям.

"Венгрия, безусловно, один из наших ключевых партнеров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям. Активно работает межправкомиссия, развиваются межрегиональные отношения", - отметил Путин в начале переговоров.

Он также обратил внимание на позитивную динамику товарооборота, который по итогам 2017 года вырос на 25%, а в первом полугодии 2018 года - еще примерно на треть.

"Взаимные инвестиции составляют примерно 1 млрд долл, осуществляются хорошие, перспективные, крупные проекты", - добавил глава РФ, отметив, что лидерам "безусловно, есть о чем поговорить".

В переговорах с российской стороны участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Венгерскую делегацию представляют глава МИД Петер Сийярто, руководитель администрации премьер-министра Антал Роган, главный советник премьера Янош Балла, а также министр по вопросам расширения АЭС "Пакш" Янош Шули.

Лидеры двух стран продолжают переговоры в закрытом для прессы режиме. По завершении беседы в узком составе она продолжится в расширенном формате.