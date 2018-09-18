Слуцкий: инцидент со сбитым российским Ил-20 может иметь крайне негативные последствия

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что инцидент с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии в результате действий израильских ВВС может иметь весьма негативные последствия.

"Это крайне серьезная и непростая ситуация. Выяснить здесь предстоит еще многое", - заявил Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, "пока очевидно, что в то время как страны-гаранты ищут пути для мирного разрешения сирийского кризиса (и яркий пример этому - последние прорывные договоренности России и Турции по Идлибу), израильские силы, напротив, нагнетают военную обстановку, действуют вероломно, нарушая все международные нормы". "И борьба с терроризмом не является здесь оправданием для уничтожения российского самолета. Инцидент может повлечь весьма негативные последствия", - подчеркнул глава комитета.

Слуцкий добавил, что в этом случае "Израиль должен дать четкие и конкретные объяснения, почему уведомление об операции поступило так поздно и почему израильские ВВС фактически прикрывались" самолетом-разведчиком РФ. "Выражаем свои самые глубокие соболезнования родным и близким членов погибшего экипажа", - заключил депутат.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии, сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.