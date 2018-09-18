Посол РФ посетил россиянина, заключенного в Литве по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Литве Александр Удальцов посетил содержащегося под стражей в Вильнюсе россиянина Юрия Меля, преследуемого властями балтийской республики по делу о январских событиях 1991 года. Дипломат поздравил полковника запаса с 50-летием и передал ему письмо со словами поддержки от главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщило во вторник посольство на своем сайте.

"От всей души желаю здоровья, неизменной бодрости духа и стойкости перед лицом выпавших на вашу долю суровых испытаний", - отмечается в поздравлении. "Будем и впредь предпринимать все возможные меры для отстаивания ваших законных прав, грубо припираемых литовскими властями", - говорится в письме.

В свою очередь Мель высказал слова искренней благодарности российским дипломатам и всем, кому не безразлична его судьба.

Об обвинениях

Дело о январских событиях 27-летней давности, которое с начала 2016 года рассматривается в Вильнюсском окружном суде, является крупнейшим в истории судебной системы Литвы как по числу фигурантов, так и по объему документации.

В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек. Литовская сторона обвиняет в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. Однако доказательная база вызывает сомнения. Другие версии, в том числе версия провокации, отметаются как враждебная пропаганда.

В списке обвиняемых по делу - более 60 лиц, в том числе экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева.

На скамье подсудимых всего два человека: находящийся под стражей Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда он на законных основаниях въехал из Калининградской области, а также проживающий в Вильнюсе гражданин РФ, бывший военный Геннадий Иванов. Остальных обвиняемых Литва судит заочно. Чтобы это стало возможным, специально были приняты поправки к законам. Для Меля обвинение потребовало 16 лет, для Иванова - 12 лет лишения свободы.

Защита Меля на заседании 11 сентября потребовала прекратить судебное преследование россиянина "за отсутствием неоспоримых и надежных доказательств". По словам адвоката Галины Кардановской, анализ материалов дела и правовых норм указывает на то, что "обвинения предъявлены необоснованно, с нарушением фундаментальных правовых принципов".

Позиция России

Российская Госдума ранее приняла заявление в связи с процессом, назвав его "политически мотивированным судилищем", "карательным правосудием" и попыткой фальсификации истории. В июле текущего года Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о незаконном преследовании в Литве участников январских событий. Как заявила представитель СК РФ Светлана Петренко "действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР".