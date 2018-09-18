Губернатор Хабаровского края предложил уйти в отставку мэру Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил уйти в отставку главе Комсомольска-на-Амуре Андрею Климову из-за неудовлетворительного выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.
"Предложил уйти в отставку мэру города Комсомольска-на- Амуре. Неэффективных людей заменим. Эффективных привлечем к работе", - сказал Шпорт в видеообращении, распространенном в местных СМИ и соцсетях.
Шпорт подтвердил ТАСС эту информацию.
"Я предложил <...> Потому что я не доволен реализацией программы, которую для Комсомольска сделали (долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре). Столько там вопросов порешали, а есть срывы, есть невыполнения <...> Я ему предложил, он может дать, может не дать ответ, <...> может взять исправиться, <...> исправить положение", - сказал губернатор корреспонденту ТАСС.
В пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре агентству сообщили, что пока никаких предложений об увольнении не поступало, мэр продолжает исполнять свои служебные обязанности.
В беседе с ТАСС Шпорт также сообщил, что предложил бывшему мэру Хабаровска Александру Соколову, возглавлявшему город в течение 18 лет и недавно оставившему свой пост, работу в его команде.