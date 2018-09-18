Россия призвала СПЧ ООН отказаться от "наказания" государств резолюциями

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) должен отказаться от двойных стандартов и практики "наказания" государств по политическим мотивам посредством резолюций. Об этом заявила во вторник на 39-й сессии СПЧ заместитель главы российской делегации Марина Корунова.

"Призываем Совет отказаться, наконец, от двойных стандартов и практики "наказания" страновыми [касающимися ситуации в области прав и свобод в отдельных странах] резолюциями суверенных государств по политическим мотивам", - сказала она.

Замглавы делегации РФ обратила внимание в этой связи "на сохраняющийся географический дисбаланс" в рассмотрении Советом ситуации в отдельных государствах. Практически все соответствующие резолюции, сказала она, имеют отношение к развивающимся странам, хотя в государствах "с так называемой зрелой демократией проблемы в правозащитной сфере зачастую носят не менее острый характер".

В России выражают надежду, что подходы нового верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "помогут выправить эти перекосы". Как подчеркнула Корунова, настало время провести ревизию резолюций, касающихся ситуации в отдельных странах, и "определиться с теми, что давно пора снять с повестки дня как неэффективные или не отражающие реальную ситуацию".

"В противном случае возникает вопрос - почему сложная миграционная ситуация становиться поводом для резолюций по Мьянме, Венесуэле, но не государств Евросоюза, где эти вопросы стоят весьма остро? - отметила дипломат. - По каким причинам вопросы применения пыток считается уместным ставить в отношении ряда азиатских государств, а нарушения в этой сфере в США замалчиваются? Почему свобода выражения мнения и творчества в России и Белоруссии должна быть абсолютной, без каких-либо законных ограничений, а во Франции и Великобритании административное и даже уголовное преследование лиц за свободу слова и творческого выражения воспринимается как норма?" Недоумение вызывает также тот факт, что запрет на распространение расистской и неонацистской идеологии в развивающихся странах "расценивается в качестве зажима свободы слова, а разгул неонацизма и национализма на Украине, прославление нацистских преступников в Прибалтике стыдливо замалчивается".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН, создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия не является членом СПЧ нынешнего состава, однако активно участвует в его сессиях, включая нынешнюю. Российскую делегацию возглавляет постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.