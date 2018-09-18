Глава комитета СФ считает, что инцидент с Ил-20 в Сирии срежиссирован Израилем

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Израиль намеренно подставил российский Ил-20 под огонь сирийских ПВО, чтобы помешать союзническим отношениям Москвы и Дамаска, но РФ трезво оценила ситуацию. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, ранее возглавлявший Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

"Сказать, что Израиль случайно подставил российский Ил-20 в зону поражения сирийских ПВО, значит сильно покривить душой. Страны возглавляемой США антитеррористической коалиции, в число которых входит Израиль, стремятся внести разлад в наши партнерские, дружеские отношения с Сирией", - сказал он.

Сенатор напомнил, что именно Россия помогла Сирии "победить в войне против террористов". "Кроме того, благодаря постоянному военному присутствию на территории Сирии мы укрепили свои позиции в ближневосточном макрорегионе в целом. Неудивительно, что [Соединенные] Штаты [Америки] и их приспешники, которых это явно не устраивает, стремятся стравить нас с Сирией, поссорить, вбить клин в наши взаимоотношения", - продолжил глава комитета.

"Именно поэтому Израиль срежиссировал такую ситуацию, намеренно подставил российский самолет именно под огонь сирийских средств ПВО в надежде восстановить нас против Сирии", - убежден Бондарев. Однако, по его словам, РФ "трезво оценила ситуацию, четко определив, кто виноват в данной провокации, не обвиняя сирийскую сторону". "Виноват в гибели наших военнослужащих и потере воздушного судна Израиль. Часть вины лежит на Франции, которая усложнила воздушную обстановку, затруднив работу сирийских ПВО", - подчеркнул он.

Бондарев считает, что на дипломатических отношениях и сотрудничестве между РФ и Израилем "такой циничный шаг явно отразится, причем не самым лучшим образом".