Путин считает, что поток беженцев в Европу не будет снижаться

"Количество мигрантов все время растет, ситуация меняется только по географии, потом потоки опять нарастают, - сказал он. - Ясно, что потенциал миграции колоссальный в Европу. Вопрос в политике". Путин пояснил, что если поощрять миграционные процессы высокими социальными выплатам и другими бонусами, то не будет предпосылок для того, чтобы этот поток был остановлен. "Но это наши коллеги в Европе должны сами решить, что на их взгляд является наиболее предпочтительным для Европы и для ее развития", - подчеркнул он.

Путин провел параллель с миграционными процессами в России. Он указал на то, что в РФ есть свои проблемные вопросы, связанные с пребыванием иностранцев на территории страны. "В известной степени это не проще, чем в Европе, потому что у нас нет границ со странами, откуда идут потоки мигрантов. Но есть и свои особенности, которые заключаются в том, что как правило - это из бывших республик Советского Союза", - сказал он.

По словам президента, это значит, что приезжие владеют русским языком, понимают основы российской культуры и в целом легче адаптируются к российским реалиям. "Хотя тоже не просто и проблем здесь хватает, в том числе на рынке труда", - признал глава государства.

Что касается Европы, то, по оценке российского лидера, там в этом отношении ситуация сложнее. "Люди с совершенно другим культурным кодом приходят на территорию европейских стран. Эта адаптация - это сложный очень процесс, - высказал свое мнение Путин. - Это проблемы, которые должны решаться внутри Евросоюза". По прогнозу президента РФ, "судя по тому, как и что происходит [в Европе] вряд ли поток будет уменьшаться". "Сначала говорили о выходцах из Сирии, из Ирака, из других стран Ближнего Востока. Теперь говорят уже о Черной Африке", - заключил он.