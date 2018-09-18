Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах - это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу прежде всего соболезнования близким погибших, - сказал президент, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров. - Что касается сравнения с известными событиями (с атакой на российский самолет), когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств".

Путин напомнил, что в упомянутых им трагических обстоятельствах "турецкий самолет сознательно сбил наш самолет". Он особо подчеркнул, что в случае с инцидентом над Средиземным морем, "израильский самолет не сбивал наш самолет". "Но, безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано", - отметил президент РФ.

Российский лидер заявил, что ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих РФ в Сирии, эти меры будут видны всем.

"Что касается ответных действий (на крушение российского самолета Ил-20 над Средиземным морем), то они будут направлены прежде всего на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике", - заверил глава государства.

Путин пообещал, что "это будут такие шаги, которые заметят все".

Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 17 сентября около 22:00 мск четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. В результате действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих.