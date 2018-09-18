Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху 18 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 18 сентября телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позже в течение дня [запланирован разговор]", - ответил он на вопрос ТАСС.
Ранее Минобороны РФ сообщило о крушении 17 сентября возвращавшегося на авиабазу Хмеймим российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Как заявили в ведомстве, в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Сам Путин назвал трагедию с Ил-20 цепью трагических обстоятельств и не стал сравнивать инцидент с атакой турецкими ВВС на российский самолет над Сирией. При этом он подчеркнул, что заявление Минобороны РФ в адрес Израиля было полностью согласовано с ним.