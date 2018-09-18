Посол РФ: суд перенес слушания по делу российских моряков в Ливии на 9 октября

КАИР, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Суд Триполи, рассматривающий дело двух российских моряков, членов экипажа танкера "Теметерон", в третий раз перенес дату слушаний, теперь на 9 октября. Об этом ТАСС сообщил во вторник посол РФ в Ливии Иван Молотков.
"На данный момент ясно, что суд перенесен на 9 октября, - сказал он. - Мы не можем говорить с определенностью, будет ли в этот день вынесен приговор, так как в условиях складывающейся в стране ситуации сложно говорить о чем-то наверняка. Вердикт должен был быть объявлен еще две недели назад, но из-за последних событий в Триполи его оглашение было отложено. Рассчитываем, что 9 октября что-то все-таки прояснится".
Ранее суд по делу россиян проводил слушания 14 августа, потом отложил рассмотрение дела на 4 сентября и 18 сентября.
Танкер "Теметерон" был задержан в ночь с 28 на 29 июня в 17 морских милях от ливийского побережья по обвинению в контрабанде нефти. В составе экипажа находились трое россиян, пятеро граждан Украины и один гражданин Греции. Судно принадлежит греческой фирме, но работало под флагом Белиза.
Большинство членов экипажа весной прошлого года было освобождено. В заключении в ожидании суда остаются капитан и старпом танкера Владимир Текучев и Сергей Самойлов. По местным законам, им может грозить около пяти лет тюрьмы. 4 сентября из-за происходивших в Триполи боев никого из подсудимых по соображениям безопасности в суд даже не привезли.