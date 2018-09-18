Путин: РФ и КНР могут выйти на новые рубежи сотрудничества с более амбициозными целями

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Накопленный опыт сотрудничества позволяет РФ и КНР выходить на новые рубежи взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном.

"Накопленный опыт позволяет нам выходить на новые рубежи, ставить перед собой более значимые, амбициозные цели. Надеюсь, мы так и будем делать", - сказал Путин.

Президент отметил, что Москва и Пекин сохраняют интенсивный диалог на всех уровнях. "Ваш визит послужит делу реализации тех планов, о которых мы говорили с председателем КНР Си Цзиньпином", - обратился он к Хань Чжену. "Так постепенно и складывается вся картина нашего взаимодействия, которое находится в постоянном развитии, в движении. Уверен, что нас ожидают новые достижения", - добавил глава российского государства, предложив обсудить, как скорректировать работу для развития сотрудничества двух стран, "на чем сосредоточить свое внимание".

Глава российского государств также напомнил, что во Владивостоке на полях Восточного экономического форума имел он возможность обсудить с Си Цзиньпином практически все аспекты двусторонних отношений. "Мы с председателем КНР говорили о перспективах развития наших торгово-экономических связей довольно много, говорили об удачно реализуемых проектах в энергетике и промышленности", - добавил Путин.

Заместитель премьера Госсовета КНР со своей стороны отметил, что его визит в Россию объясняется необходимостью реализовать те договоренности, которые были достигнуты Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "После завершения ВЭФ председатель КНР Си Цзиньпин специально поручил мне реализацию договоренностей, достигнутых между вами с председателем. И все наши министерства, ведомства Госсовета в соответствии с этими поручениями проводят работу в самых разных сферах, касающихся сотрудничества с Россией. Также будем продвигать наши совместные проекты", - отметил он.

В рамках визита в Россию Хань Чжэнь встретился с первым вице-премьером Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком. Кроме того состоялось заседание межправкомиссий по энергетическому и по инвестиционному сотрудничеству. Заместитель премьера Госсовета КНР также встретился с главами "Роснефти" Игорем Сечиным и "Газпрома" Алексеем Миллером.