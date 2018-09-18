В посольстве РФ заявили, что следят за ситуацией с отказами во въезде в Израиль россиянам

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Посольство России в Израиле внимательно следит за ситуацией вокруг проблемы отказа российским туристам во въезде в еврейское государство. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель российской дипмиссии в Тель-Авиве.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией, - сказал он. - По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад". Российский дипломат отметил, что "проблема отказа российским гражданам во въезде в Израиль, к сожалению, существует".

Месяц назад газета Haaretz сообщила, что израильские власти за первые шесть месяцев 2018 года не пустили в страну на пограничном контроле 2,2 тыс. граждан России, а за 2017 год этот показатель достиг 1,4 тыс. человек. При этом, по утверждениям газеты, в последние месяцы резко возросло количество россиян, приезжающих в Израиль и просящих убежища с целью получения временного права на работу. По ее данным, с января по июнь 2018 года таких прошений было зарегистрировано 1344. В 2013 году их было три, в 2014 - ни одного, в 2015 - 14, в 2016 - 395, в прошлом году - 635.

"Недавно мы получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов, не все ответы нас удовлетворяют", - рассказали корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии. По словам дипломатов, "особую озабоченность вызывают регулярно поступающие жалобы от российских граждан, которым было отказано во въезде, на грубое отношение к ним". "Мы понимаем повышенное внимание израильских служб к вопросам миграционной безопасности, - продолжили в посольстве РФ. - При этом мы считаем необходимым соблюдать баланс, который позволил бы в полной мере обеспечивать права человека при прохождении пограничных формальностей".

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. С 2009 по 2012 гг. запросов об убежище от граждан РФ в Израиле не было зарегистрировано вообще. "Со второй половины 2000-х годов в России растет интерес к посещению Израиля с туристическими, деловыми, паломническими, медицинскими целями, - отметили в российской дипмиссии. - К сожалению, ситуация с отказами во въезде не способствует укреплению этой позитивной тенденции и расширению человеческого обмена между нашими странами".