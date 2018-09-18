В Заксобрании Приморья назвали условие для проведения новых выборов главы региона

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Отмена результатов второго тура выборов губернатора в Приморском крае по закону возможна, лишь если голосование будет признано недействительным на четверти избирательных участков. Об этом сообщил член комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморья Александр Лось, отвечая на вопрос ТАСС об условиях отмены итогов голосования.
Как пояснил парламентарий, отмена результатов голосования на 13 из 1300 УИК не дает основания для объявления нового голосования. "Результаты выборов в Приморье могут быть отменены, если голосование будет признано недействительным на четверти участков, если нарушения в целом не позволяют оценить итоги, или по решению суда", - пояснил Лось.
Он также отметил, что, если результаты второго тура будут отменены, то в течение полугода будут проведены новые выборы. Депутат обратил внимание, что третьего тура быть не может. "В этом случае назначаются новые выборы, которые должны пройти не позднее полугода с момента отмены прошлых", - сказал собеседник агентства.
Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.
С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи - обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.
Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.