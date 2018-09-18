ЦИК в октябре проведет конференцию по внедрению IT-технологий в избирательный процесс

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России планирует в конце октября провести научно-практическую конференцию, посвященную использованию информационных технологий на выборах. Об этом сообщается во вторник на сайте комиссии.
"29 октября на площадке ЦИК России в рамках научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра" состоится обсуждение проектов, связанных с внедрением информационных технологий в избирательный процесс", - говорится в сообщении.
Мероприятие приурочено к 25-летию избирательной системы России, уточняется в релизе.
В конференции примут участие руководители федеральных органов власти, избирательных комиссий, ученые, представители компаний, работающих в IT-секторе. Они "обсудят перспективы инновационного развития избирательной системы, представят последние проекты в сфере защиты персональных данных, обработки больших массивов информации, голосования с использованием технических средств и электронного голосования".