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ЦИК в октябре проведет конференцию по внедрению IT-технологий в избирательный процесс

Руководители федеральных органов, ученые и представители IT-отрасли обсудят перспективы электронного голосования

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России планирует в конце октября провести научно-практическую конференцию, посвященную использованию информационных технологий на выборах. Об этом сообщается во вторник на сайте комиссии.

"29 октября на площадке ЦИК России в рамках научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра" состоится обсуждение проектов, связанных с внедрением информационных технологий в избирательный процесс", - говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено к 25-летию избирательной системы России, уточняется в релизе.

В конференции примут участие руководители федеральных органов власти, избирательных комиссий, ученые, представители компаний, работающих в IT-секторе. Они "обсудят перспективы инновационного развития избирательной системы, представят последние проекты в сфере защиты персональных данных, обработки больших массивов информации, голосования с использованием технических средств и электронного голосования".

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