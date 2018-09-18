Путин собрал в Кремле вновь избранных глав регионов РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главами регионов, избранными в единый день голосования 9 сентября. Во встрече также принимают участие руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

В кремлевском зале заседаний Совбеза собрались руководители 21 региона, пятеро из них еще не вступили в должность после победы на выборах и являются временно исполняющими обязанности.

При этом в списке участников не заявлены руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краев, а также Владимирской области - субъектов РФ, где был объявлен второй тур голосования.

9 сентября 2018 года завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов. В 16 субъектах проводились выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также проходили дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

Кроме того, прямые выборы губернаторов прошли в 22 регионах: Амурской области, Москве, Хакасии, Якутии, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Магаданской, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе. В еще четырех субъектах - Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах - 9 сентября состоялись непрямые выборы глав регионов, их избирали депутаты заксобраний по представлению президента.

В большинстве субъектов РФ, где прошли выборы их глав, временно исполняющие обязанности губернаторов победили в первом туре. Второй тур был назначен в четырех регионах. Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае голосование состоится 23 сентября, в Приморском крае оно прошло 16 сентября.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 100% голосов, по данным краевого избиркома, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщал о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.