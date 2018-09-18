Путин настроил на активную работу победителей губернаторских выборов на встрече в Кремле

Президент поздравил всех присутствующих глав регионов с победой на выборах. "Вы уже в первом туре, в ходе единого дня голосования 9 сентября, получили мандат доверия от избирателей. Думаю, что вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех - лишь начало вашей серьезной, большой работы - вашей личной работы и работы ваших команд", - сказал глава государства.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле со вновь избранными главами регионов страны, призвал их максимально быстро включиться в работу, а также учитывать пожелания избирателей и формировать команды на основе общих целей, а не политических взглядов.

"Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу", - заявил Путин.

Он отметил, что на встрече "присутствуют и люди опытные, и новые руководители, до сих пор исполнявшие обязанности глав субъектов РФ". Путин также указал, что цели, которые стоят перед губернаторами, "в полном смысле слова общенациональные и единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо России". Среди приоритетов Путин назвал увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан.

"Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы, парки, скверы", - добавил президент.

По его словам, "все эти вопросы решаются в конкретной работе, как у нас говорят часто, на земле". "То есть от вас будет очень многое зависеть. Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает и добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку", - резюмировал российский лидер.

Тенденции на обновление

"Прошедшие выборы вновь показали: граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности, чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов", - сказал глава государства. Путин выразил надежду на то, что именно так вновь избранные губернаторы и будут работать и пожелал им успехов. При этом он посоветовал выстраивать сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам, а также создать социальные лифты с использованием механизма "Лидеры России". "Этот механизм уже работает. Я прошу вас его поддержать", - заключил он.

Особое внимание президент обратил на то, что граждане в единый день голосования не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата и партии, но и показали, с чем они согласны, а с чем - не согласны, и что ожидают от власти. "Это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы и ваших сторонников и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов, не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач", - напутствовал Путин губернаторов.

Он заключил, что они должны работать в интересах всех жителей своих регионов.

Итоги выборов

Всего на встрече с президентом в кремлевском зале заседаний Совбеза присутствуют руководители 21 региона, пятеро из них еще не вступили в должность после победы на выборах и являются временно исполняющими обязанности. При этом в списке участников не заявлены руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краев, а также Владимирской области - субъектов РФ, где был объявлен второй тур голосования.

9 сентября 2018 года завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 регионах: Амурской области, Москве, Хакасии, Якутии, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Магаданской, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе. В еще четырех субъектах - Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах - 9 сентября состоялись непрямые выборы глав регионов, их избирали депутаты заксобраний по представлению президента.

В большинстве субъектов РФ, где прошли выборы их глав, временно исполняющие обязанности губернаторов победили в первом туре. Второй тур был назначен в четырех регионах. Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае голосование состоится 23 сентября, в Приморском крае оно прошло 16 сентября.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 100% голосов, по данным краевого избиркома, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщал о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.