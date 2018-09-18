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Путин: операции ВВС Израиля предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии

По словам президента, в трагедии с Ил-20 не были соблюдены российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, таким образом он отреагировал на действия израильских ВВС 17 сентября в Сирии, в результате которых был сбит российский самолет Ил-20 и погибли 15 военнослужащих.

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"Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате - российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", - сообщает пресс-служба главы государства.

Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций, добавили в Кремле.

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии российского самолета Ил-20. "Для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Биньямин Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля", - отмечается в сообщении Кремля.

Разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияКризис в СирииИзраильКрушение российского Ил-20 в Сирии
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