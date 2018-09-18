Франция предложила помощь в проведении поисковой операции на месте гибели Ил-20

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу предложила помощь в проведении поисковой операции на месте гибели российского самолета Ил-20 в Средиземном море. Об этом во вторник сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в момент катастрофы в ее районе находился французский фрегат Auvergne, выполнявший ракетные пуски.

Как отметили в министерстве, вечером 18 сентября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор руководителей ведомств.

"Глава минобороны Франции принесла свои соболезнования российской стороне в связи с трагедией и предложила помощь в проведении поисковой операции", - отмечается в сообщении российского министерства.

Шойгу уведомил коллегу об известных обстоятельствах катастрофы Ил-20, приведшей к трагической гибели 15 российских военнослужащих. "Сергей Шойгу поблагодарил госпожу Флоранс Парли за предложение о помощи и проинформировал о достаточности российских сил и средств для завершения всех необходимых поисковых мероприятий", - уточнили в Минобороны РФ.

Главы российского и французского военных ведомств также подробно обсудили различные аспекты реализации подписанного в понедельник в Сочи меморандума с турецкой стороной о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

Катастрофа Ил-20

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.