"Единая Россия" предложила на пост главы ульяновского заксобрания бывшего вице-спикера

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник выдвинуло кандидатуру первого заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва экс-прокурора региона (2000-2013 год) Валерия Малышева на пост председателя областного парламента шестого созыва. Такое решение принято на XXIX региональной конференции партии, передает корреспондент ТАСС.
Малышев был утвержден большинством голосов по итогам тайного голосования из двух кандидатур. На этот пост также претендовал председатель комитета законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев.
Председатель счетной комиссии Константин Исаев зачитал итоговой протокол: "Было выдано 145 бюллетеней, количество бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования, составило 143 штуки. Количество бюллетеней, признанных недействительными - две. При подсчете голосов выявлены следующие результаты: Гвоздев Василий Анатольевич - 39 голосов, Малышев Валерий Васильевич - 102 голоса", - сказал он.
В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.
По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%. По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два. По партийным спискам "Единая Россия" получила еще семь мандатов, КПРФ восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат.