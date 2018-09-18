Медведев поздравил Валерия Бганбу с назначением на пост премьера Абхазии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Валерия Бганбу с назначением на пост председателя правительства Абхазии после гибели его предшественника Геннадия Гагулия в ДТП. Об этом во вторник сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Россию и Абхазию связывают добрососедские, дружественные и союзнические отношения. Уверен, что наращивание взаимодействия по правительственной линии, расширение торгово-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей, продвижение крупных совместных проектов отвечают долгосрочным интересам обеих наших стран", - говорится в сообщении.

Прежний премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб 8 сентября в результате ДТП в Гудаутском районе республики, когда возвращался с делегацией Абхазии из Сирии. Временно обязанности главы правительства с 9 сентября исполнял первый вице-премьер Даур Аршба.

Валерий Бганба родился в 1953 году в селе Бзыбь Гагрского района. Выпускник Кубанского сельскохозяйственного института. Бывший глава администрации Гагрского района, депутат трех созывов Народного собрания (парламента) Абхазии, в 2012-2017 годах был спикером парламента.