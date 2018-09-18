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Посла Швейцарии вызвали в МИД РФ в связи с заявлениями о росте активности спецслужб РФ

Посла попросили разъяснить бездоказательные обвинения о причастности российских агентов к незаконным действиям, направленным против швейцарской инфраструктуры
Посол Швейцарии в Москве Ив Росье Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Посол Швейцарии в Москве Ив Росье
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Посол Швейцарии в Москве Ив Росье был вызван во вторник в МИД России объяснить бездоказательные обвинения в наращивании активности российских спецслужб в Конфедерации. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

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"18 сентября в МИД России был вызван посол Швейцарии в Москве Ив Росье. Потребовали разъяснений в связи со звучащими в последние дни в Швейцарии бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны в наращивании активности российских спецслужб в Швейцарии, причастности неких российских агентов к незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры, - указали на Смоленской площади.

"Послу было указано на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям", - отметили в МИД РФ.

В свою очередь Росье обещал информировать Берн о российском демарше.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала статью, в которой утверждалось, что весной в Нидерландах были арестованы, а затем отпущены двое россиян, якобы намеревавшихся отправиться в Швейцарию для слежки за химической лабораторией в Шпице. На следующий день в той же газете, а также в Tribune de Geneve появились материалы о том, что тех же двух россиян прокуратура Швейцарии подозревает в слежке за европейским представительством Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. А в воскресенье в SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche на своих страницах утверждали, что каждый четвертый из аккредитованных в Швейцарии россиян является шпионом.

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