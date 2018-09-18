МИД РФ призвал Польшу найти виновных в осквернении памятника советским воинам в Миколине

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Варшаву наказать виновных в осквернении памятника советским воинам в польском населенном пункте Миколин. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"В Польше продолжается возмутительная война с советскими памятниками. В населенном пункте Миколин неизвестные осквернили монумент в честь наших солдат, погибших зимой 1945 года при форсировании Одера. Обелиск, который только в 2017 году был полностью отреставрирован, получил серьезные повреждения в результате поджога, предположительно, его пытались взорвать", - отметили в дипведомстве.

"Призываем польские власти вспомнить о своих международных обязательствах в мемориальной сфере. Требуем разыскать и наказать виновных, привести памятник в Миколине в надлежащий вид, принять исчерпывающие меры с целью недопущения подобного рода противоправных, кощунственных действий в будущем", - указали на Смоленской площади.

Здесь также отметили, что данный инцидент является наглядным примером "вопиющего пренебрежения общечеловеческой моралью".