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Итоги единого дня голосования - 2018

Ульяновский губернатор сообщил, что поддержка "Единой России" ниже, чем пять лет назад

Сергей Морозов добавил, что за этот срок за коррупционные нарушения лишились своих мандатов 71 муниципальный депутат

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Поддержка населением партии "Единая Россия" в Ульяновской области снизилась по сравнению с выборами 2013 года. Об этом заявил во вторник на XXIX региональной конференции партии губернатор региона Сергей Морозов.

"В целом, сравнивая с аналогичными выборами 2013 года, поддержка нашей партии сократилась. И это при том, что на летней конференции при постановке задач на выборную кампанию мы с вами, уважаемые коллеги, определяли для себя минимально приемлемый результат голосования по партийному списку не ниже уровня прошлых кампаний по выборам в депутаты Законодательного собрания, а это для области показатель 57,6%", - сказал он.

Морозов добавил, что с задачей справились местные отделения партии лишь в четырех районах области. Лучшие результаты по итогам голосования партия получила в Кузоватовском, Сурском, Павловском, Карсунском районах. По словам губернатора, в них за "Единую Россию" было отдано от 61 до 65% голосов.

"Оставшись первой партией в Законодательном собрании по общему числу полученных мест, область вошла в четверку регионов, где "Единая Россия" уступила на выборах в Заксобрание по партийным спискам. В разрезе муниципальных районов и городских округов партия уступила в городских округах Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, а также в Тереньгульском районе. В разрезе поселений "Единая Россия" уступила в Тереньгульском районе, Ясашно-Ташлинском и Подкуровском сельском поселениях, в Чердаклинском и Мирновском, а также в Инзенском, Новомайнском, Силикатнинском городских поселениях", - отметил Морозов.

Губернатор уточнил, что в некоторых городских округах также результаты партии оказались пограничными, преимущество было небольшим в Радищевском, Сенгилеевском, Большенагаткинском. По мнению Морозова, это говорит о недостаточной работе с населением и серьезных недоработках внутри партии, которые подорвали авторитет у избирателей.

"Всего за коррупционные нарушения за пять лет, я веду разговор о сроке полномочий в привязке к депутатскому корпусу, лишились своих мандатов 71 муниципальный депутат. Согласитесь, очень большая цифра", - отметил он.

Итоги выборов

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в Заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%.

По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два. По партийным спискам "Единая Россия" получила еще семь мандатов, КПРФ восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьИтоги единого дня голосования - 2018
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