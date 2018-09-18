Ульяновский губернатор сообщил, что поддержка "Единой России" ниже, чем пять лет назад

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Поддержка населением партии "Единая Россия" в Ульяновской области снизилась по сравнению с выборами 2013 года. Об этом заявил во вторник на XXIX региональной конференции партии губернатор региона Сергей Морозов.

"В целом, сравнивая с аналогичными выборами 2013 года, поддержка нашей партии сократилась. И это при том, что на летней конференции при постановке задач на выборную кампанию мы с вами, уважаемые коллеги, определяли для себя минимально приемлемый результат голосования по партийному списку не ниже уровня прошлых кампаний по выборам в депутаты Законодательного собрания, а это для области показатель 57,6%", - сказал он.

Морозов добавил, что с задачей справились местные отделения партии лишь в четырех районах области. Лучшие результаты по итогам голосования партия получила в Кузоватовском, Сурском, Павловском, Карсунском районах. По словам губернатора, в них за "Единую Россию" было отдано от 61 до 65% голосов.

"Оставшись первой партией в Законодательном собрании по общему числу полученных мест, область вошла в четверку регионов, где "Единая Россия" уступила на выборах в Заксобрание по партийным спискам. В разрезе муниципальных районов и городских округов партия уступила в городских округах Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, а также в Тереньгульском районе. В разрезе поселений "Единая Россия" уступила в Тереньгульском районе, Ясашно-Ташлинском и Подкуровском сельском поселениях, в Чердаклинском и Мирновском, а также в Инзенском, Новомайнском, Силикатнинском городских поселениях", - отметил Морозов.

Губернатор уточнил, что в некоторых городских округах также результаты партии оказались пограничными, преимущество было небольшим в Радищевском, Сенгилеевском, Большенагаткинском. По мнению Морозова, это говорит о недостаточной работе с населением и серьезных недоработках внутри партии, которые подорвали авторитет у избирателей.

"Всего за коррупционные нарушения за пять лет, я веду разговор о сроке полномочий в привязке к депутатскому корпусу, лишились своих мандатов 71 муниципальный депутат. Согласитесь, очень большая цифра", - отметил он.

Итоги выборов

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в Заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%.

По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два. По партийным спискам "Единая Россия" получила еще семь мандатов, КПРФ восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат.