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Посольство РФ: засекречивание дела Перепиличного мешает расследованию его смерти

В российской дипмиссии в Великобритании считают, что решение о секретном статусе следственных материалов указывает на противодействие объективному разбирательству

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Засекречивание материалов дела о расследовании обстоятельств смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного по ходатайству МВД Великобритании под предлогом "национальной безопасности" указывает на противодействие объективному разбирательству. Об этом во вторник заявило посольство РФ в Лондоне.

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"Очередное засекречивание материалов об Александре Перепиличном по ходатайству МВД Великобритании под предлогом "национальной безопасности" де-факто указывает на противодействие объективному разбирательству и сокрытие важной информации, которая могла быть приобщена к делу и стать предметом взвешенного рассмотрения в гласном суде при участии всех заинтересованных сторон для установления истины", - отметили в посольстве РФ, указав, что "засекречивание данных создает условия для подгонки коронерского дознания под недружественную внешнеполитическую линию в отношении России".

"Что касается связи Александра Перепиличного с британскими спецслужбами, то логично было бы предположить, что сам факт засекречивания данных об этом лишь подтверждает, что предприниматель все же сотрудничал с ними. А коли так, то мы имеем дело с ярким проявлением знакомого почерка британских спецслужб в части "работы" со своими русскоязычными агентами в Великобритании. Итогом этого сотрудничества раз за разом становится смерть или покушение на жизнь наших сограждан, с последующим закрытием информации и попытками переложить ответственность на Россию. Именно вовлеченность британских спецслужб выглядит наиболее правдоподобным объяснением многочисленных загадочных инцидентов с российскими гражданами в Соединенном Королевстве", - подчеркивается в распространенном коммюнике.

Британская сторона ранее приняла решение засекретить информацию о связях Перепиличного с британскими спецслужбами в рамках коронерского дознания по факту его смерти, которая наступила в 2012 году во время пробежки близ Лондона. Очередные слушания по делу об установлении причин смерти российского предпринимателя назначены на 21 сентября в лондонском уголовном суде Олд-Бейли.

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