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Кризис в Сирии

Минобороны: боевики в течение суток вели обстрелы в трех провинциях Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон также сообщили, что российские военные раздали хлеб жителям района Масарания в городе Алеппо

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали обстрелы со стороны боевиков ряда населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Клаба, Икко (дважды) провинции Латакия, районов Хара, Халаб Эль-Джадид, Эз-Зандик, Эз-Захра, квартала научно-исследовательского центра (дважды), сектора Кастелло, района артиллерийского училища и северо-западных окраин города Алеппо, населенного пункта Зор-Махрука провинции Хама", - сказал он.

Российские военные в течение дня раздали тонну свежего хлеба нуждающимся жителям района Масарания в городе Алеппо, добавил генерал.

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