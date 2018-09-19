Глава Хабаровского края заявил, что бывший мэр будет работать в его команде

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил в среду о согласии бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова перейти на работу в правительство края.

Соколов руководил Хабаровском в течение 18 лет, в выборах 9 сентября он не участвовал. На пост мэра города был избран вице-мэр Сергей Кравчук, в должность он пока не вступил.

"Правительство будем менять. Я пригласил на работу в нашу команду Александра Николаевича Соколова. <...> Он пока ничем не занимается, он согласился прийти поработать в правительство, у него большой опыт", - сказал Шпорт во время дебатов на канале "Россия 1". Соколов отказался прокомментировать ТАСС это заявление.

Ранее Шпорт сообщил, что помимо своего соперника во втором туре на выборах главы Хабаровского края, кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Сергея Фургала, предложил войти в свою команду и другим кандидатам - участникам первого тура.

"Я предложил и другим конструктивным силам в Хабаровском крае, сильным людям, у которых есть предложения, тоже войти в правительство - работа всем найдется. И вместе реализовать те их предложения, которые они сформулировали в своих предвыборных компаниях. То есть я все здоровые силы приглашаю к сотрудничеству на благо жителей Хабаровского края", - сказал Шпорт.

Он отметил, что любое сотрудничество лучше, чем противостояние, и нет нужды состязаться в выполнении одной и той же стратегической идеи улучшения качества жизни в регионе. Как сообщалось, Шпорт предложил уволиться мэру Комсомольска-на-Амуре, освободил от должности главу комитета рыбного хозяйства.

Второй тур выборов

В Хабаровском крае 23 сентября пройдет повторное голосование на выборах губернатора региона. Второй тур выборов потребовался, поскольку в единый день выборов 9 сентября никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Кандидат Фургал получил на выборах 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.