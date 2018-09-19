Штыгашев переизбран на пост спикера Верховного совета Хакасии

ТАСС, 19 сентября. Владимир Штыгашев, который является председателем Верховного совета Хакасии с 1992 года, переизбран на этот пост. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского парламента, первая сессия нового состава которого проходит в среду.

"На пост председателя Верховного совета были выдвинуты кандидатуры Владимира Штыгашева ("Единая Россия") и Вячеслава Тутатчикова (КПРФ). За кандидатуру Штыгашева проголосовал 31 депутат, против - 16, воздержался один. За Тутатчикова проголосовали 18 человек, против - 26, воздержались четверо. Председателем избран Штыгашев", - сказали в пресс-службе.

Первым заместителем председателя переизбран Юрий Шпигальских, также представляющий "Единую Россию".

Новый состав Верховного совета Хакасии был избран 9 сентября. В парламент вошли 17 представителей "Единой России", 16 депутатов от КПРФ, девять - от ЛДПР. "Коммунисты России" и "Справедливая Россия" получили по два мандата. Также по одномандатным округам в Верховный совет вошли по одному представителю Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Патриотов России", еще два человека были избраны в парламент как самовыдвиженцы.