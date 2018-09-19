Единоросс Владимир Павлов избран парламентариями спикером Народного Хурала Бурятии

УЛАН-УДЭ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии нового, шестого созыва, тайным голосованием избрали спикера республиканского заксобрания. Им стал единоросс Владимир Павлов, занимавший ранее пост вице-спикера Народного Хурала пятого созыва, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе парламента региона.

"По итогам тайного голосования парламент республики возглавил Владимир Павлов. "За" проголосовали 45 депутатов, "против" - 18. Другие кандидатуры на пост председателя Народного Хурала выдвинуты не были", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в среду проходит первая организационная сессия Народного Хурала шестого созыва.

62-летний Павлов родом из Бичурского района Бурятии, был депутатом Народного Хурала второго, третьего, четвертого и пятого созывов. В 2002 и 2007 годах избирался председателем Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. С декабря 2008 года Павлов - секретарь Политсовета Бурятского регионального отделения "Единой России".

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в республиканском заксобрании, в которое входят 66 депутатов, зарегистрированы четыре фракции. Самая многочисленная фракция у "Единой России" - 41 депутат. Возглавил фракцию Баир Жамбалов. Фракция КПРФ насчитывает 12 человек, ее руководитель Виктор Малышенко. Во фракции "Справедливой России" - шесть человек во главе с Иринчеем Матхановым. Во фракции ЛДПР - четыре парламентария, ее руководитель - Сергей Дорош.

Выборы депутатов республиканского парламента Бурятии состоялись 9 сентября, в единый день голосования. По итогам голосования по партийным спискам на первом месте с 41,1% голосов победу одержала партия "Единая Россия", на втором - КПРФ с 25,6%, на третьем - ЛДПР с 12,02%, четвертое место у "Справедливой России" - 9,49%, пятипроцентный порог не преодолели Коммунистическая партия социальной справедливости с 4,7% и "Гражданская платформа" с 2,5%. По одномандатным округам победу в 24 округах одержали представители "Единой России", еще в трех округах выиграли самовыдвиженцы, три мандата у кандидатов партии "Справедливая Россия", три - у кандидатов от КПРФ. Итоговая явка составила 37,7%.