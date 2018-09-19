Комиссия ЦИК поедет в Находку и Уссурийск разбираться в жалобах на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Специальная комиссия Центризбиркома (ЦИК) собирается посетить территориальные избирательные комиссии (ТИКи) Находки и Уссурийска, чтобы разобраться в жалобах на нарушения во втором туре выборов губернатора в Приморском крае. Об этом в среду сообщили ТАСС в избирательном штабе победившего, по предварительным данным, на выборах кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко.

Выборы губернатора в Приморье прошли с многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи. С заявлениями о нарушениях продолжают обращаться представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены только после того, как Центризбирком разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона. Для этого в Приморье направлена специальная комиссия ЦИК.

"Сегодня доверенное лицо Андрея Тарасенко встретился с представителями спецкомиссии, он передал им информацию о жалобах, которые мы отправили в краевой избирком. Представители ЦИК намерены тщательно их изучить совместно с правоохранительными органами, вплоть до связи с заявителями. Также они планируют выехать в ТИКи Находки и Уссурийска", - сообщили в штабе.

Собеседник агентства отметил, что свой отчет комиссия ЦИК передаст в краевую избирательную комиссию, которая, как уполномоченный орган, будет принимать решение о признании результатов выборов. Представители Центризбиркома планируют завершить свою работу до пятницы, но в штабе Тарасенко беспокоятся, что они могут не успеть изучить все жалобы за это время, так как они продолжают поступать.

"Сегодня продолжают поступать к нам заявления от жителей края о нарушениях в пользу Ищенко, до десяти штук мы оформим к вечеру. Хотя очень многие стали теперь писать напрямую в избирком. Мы не знаем, закончится ли этот поток до того, как комиссия ЦИК завершит работу в Приморье. Они ведь тоже проверяют все поступившие жалобы", - отметил собеседник агентства.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.