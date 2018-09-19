Кандидаты на выборах главы Хабаровского края Шпорт и Фургал обсудили проблемы региона

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Соперники второго тура выборов главы Хабаровского края - действующий руководитель региона Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал встретились для обсуждения проблем развития края. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко, комментируя появившееся в соцсетях видео беседы кандидатов во время прогулки по строящейся около Хабаровска дамбе.

Шпорт накануне предложил Фургалу работу в правительстве Хабаровского края в случае своей победы, кандидат от ЛДПР согласился. При этом Томченко подтвердила, что Фургал не снимал кандидатуру с выборов и не будет снимать.

"Встреча, действительно, сегодня была, она состоялась утром на строящейся у Хабаровска дамбе. Они осматривали гидротехническое сооружение. <...> Также они говорили о проблемах в целом по краю", - сказала Томченко, уточнив, что речь шла, в частности, о возвращении льгот на проезд для пенсионеров.

В пресс-службе губернатора Хабаровского края агентству сообщили, что встреча Шпорта с Фургалом носила личный характер, касалась достигнутых ранее договоренностей, там не уточнили, каких именно.

В Хабаровском крае 23 сентября состоится повторное голосование на выборах главы региона. В первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Фургал получил 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Вячеслава Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.