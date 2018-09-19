Крайизбирком до 22 сентября включительно определит, состоялись ли выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Краевая избирательная комиссия до субботы, 22 сентября, включительно определит результаты второго тура выборов губернатора Приморья и признает их состоявшимися или не состоявшимися. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель крайизбиркома Наталья Камаева.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ направляет комиссию в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях в ходе второго тура губернаторских выборов.

"Решение о результатах выборов в любом случае принимает избирательная комиссия Приморского края, потому что она является избирательной комиссией, которая организует эти выборы. Последний срок для определения результатов - это суббота, 22 сентября. В субботу должна быть окончательная информация о том, признаны ли выборы состоявшимися или нет", - сообщила Камаева.

Она пояснила, что выборы могут быть признаны не состоявшимися, если выяснится, что нарушения не позволяют выявить волю избирателей. В этом случае, согласно законодательству, назначаются повторные выборы. "Третий тур выборов невозможен", - пояснила Камаева.

Она напомнила, что в Приморье работает комиссия ЦИК, которая изучает факты возможных нарушений на выборах. Представители комиссии уже пообщались с кандидатами и их представителями, и сейчас изучают смотрят документы. Кроме того, запланированы встречи с правоохранительными органами, посещение избирательной комиссии в Артеме, общение с Центризбиркомом. Краевая избирательная комиссия продолжает регистрировать поступающие жалобы.

"Жалоб поступает много, мы постоянно их регистрируем, и регистрация еще не закончилась. Они идут и идут бесконечным потоком, их уже, наверное, более 100, все однотипные. Основная масса касается подкупа и подвоза со стороны кандидата Андрея Ищенко. От оппонента - об итогах голосования в Уссурийске и Находке", - сообщила Камаева, уточнив, что жалобы о подкупе и подвозе передаются для рассмотрения в полицию.

Выборы губернатора Приморья

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи, обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.