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Крайизбирком до 22 сентября включительно определит, состоялись ли выборы главы Приморья

Выборы могут признать не состоявшимися, если выяснится, что нарушения не позволяют выявить волю избирателей, отметила представитель краевого избиркома Наталья Камаева

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Краевая избирательная комиссия до субботы, 22 сентября, включительно определит результаты второго тура выборов губернатора Приморья и признает их состоявшимися или не состоявшимися. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель крайизбиркома Наталья Камаева.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ направляет комиссию в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях в ходе второго тура губернаторских выборов.

"Решение о результатах выборов в любом случае принимает избирательная комиссия Приморского края, потому что она является избирательной комиссией, которая организует эти выборы. Последний срок для определения результатов - это суббота, 22 сентября. В субботу должна быть окончательная информация о том, признаны ли выборы состоявшимися или нет", - сообщила Камаева.

Она пояснила, что выборы могут быть признаны не состоявшимися, если выяснится, что нарушения не позволяют выявить волю избирателей. В этом случае, согласно законодательству, назначаются повторные выборы. "Третий тур выборов невозможен", - пояснила Камаева.

Она напомнила, что в Приморье работает комиссия ЦИК, которая изучает факты возможных нарушений на выборах. Представители комиссии уже пообщались с кандидатами и их представителями, и сейчас изучают смотрят документы. Кроме того, запланированы встречи с правоохранительными органами, посещение избирательной комиссии в Артеме, общение с Центризбиркомом. Краевая избирательная комиссия продолжает регистрировать поступающие жалобы.

"Жалоб поступает много, мы постоянно их регистрируем, и регистрация еще не закончилась. Они идут и идут бесконечным потоком, их уже, наверное, более 100, все однотипные. Основная масса касается подкупа и подвоза со стороны кандидата Андрея Ищенко. От оппонента - об итогах голосования в Уссурийске и Находке", - сообщила Камаева, уточнив, что жалобы о подкупе и подвозе передаются для рассмотрения в полицию.

Выборы губернатора Приморья

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи, обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.

Теги
РоссияПриморский крайТарасенко, Андрей Владимирович
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