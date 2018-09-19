Медведев поздравил победителей от "Единой России" на выборах 9 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил победителей от партии на прошедшем 9 сентября едином дне голосования, отметив хороший результат единороссов и доверие к ним избирателей.

Как сообщила в среду пресс-служба "Единой России", Медведев "направил поздравления победителям на выборах высших должностных лиц и секретарям региональных отделений тех субъектов РФ, где прошли выборы в заксобрания, в телеграммах он отметил хороший результат "Единой России", который свидетельствует о доверии избирателей к партии".

По данным пресс-службы, председатель партии "пожелал победителям успехов в решении важных задач, отметив их большой опыт и знания, а также компетентность и профессионализм", выразив мнение, что "именно эти качества позволят справляться с проблемами любой сложности, работая на повышение уровня жизни населения". "Председатель партии выразил надежду, что под руководством победивших от "Единой России" кандидатов регионы продолжат социально-экономическое развитие... также призвал не забывать о том, что главное - руководствоваться интересами, нуждами и наказами людей", - говорится в релизе "Единой России", поступившем в ТАСС.

В частности, по информации пресс-службы, поздравления Медведев направил губернаторам Михаилу Ведерникову (Псковская область), Александру Гусеву (Воронежская область), Станиславу Воскресенскому (Ивановская область), Андрею Воробьеву (Московская область), Глебу Никитину (Нижегородская область), Дмитрию Азарову (Самарская область), Александру Моору (Тюменская область), Виктору Томенко (Алтайский край), Дмитрию Артюхову (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александру Уссу (Красноярский край), Сергею Цивилеву (Кемеровская область), Андрею Травникову (Новосибирская область), Василию Орлову (Амурская область), Сергею Носову (Магаданская область), Роману Копину (Чукотский автономный округ), главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву, главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

Также он поздравил секретарей региональных отделений с избранием кандидатов от "Единой России" в депутаты региональных законодательных собраний.

Выборы 9 сентября

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошло более 4,7 тыс. выборов разных уровней, в списки избирателей были включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, в четырех из них (во Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях) победитель должен определиться по результатам повторного голосования. В 16 субъектах состоялись выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также на дополнительных выборах в Госдуму были избраны депутаты по семи одномандатным округам.

"Единая Россия" победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех. Средний процент голосов, набранный "Единой Россией" на выборах в законодательные собрания, - 49,88%, а вместе с одномандатниками - более 60%. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.