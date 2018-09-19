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В СБ РФ прошли консультации с Индонезией по борьбе с химическим и ядерным терроризмом

Представители стран поделились опытом противодействия терроризму

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В Совбезе РФ прошли российско-индонезийские консультации по вопросам сотрудничества на антитеррористическом направлении. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, их провели помощники секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов и Алексей Павлов с генеральным секретарем Национального агентства по противодействию терроризму Индонезии Адангом Суприяди.

"Собеседники отметили интенсификацию двусторонних контактов по широкому спектру вопросов безопасности, а также поделились опытом противодействия химическому, биологическому и ядерному терроризму", - говорится в сообщении.

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