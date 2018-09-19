Захарова: Россия рассматривает возможность открытия генконсульства в Харбине

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность открытия генконсульства в Харбине в соответствии с межправительственным соглашением с КНР. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ. Ответ опубликован в среду на сайте российского дипведомства.
"В настоящее время также изучается вопрос об открытии генерального консульства в Харбине, как это предусмотрено межправительственным соглашением с КНР от 3 сентября 2015 года", - отметила она, комментируя планы по открытию новых загранучреждений.
Захарова напомнила, что в конце июля было принято решение об открытии генконсульства в городе Пхукет.
"Его открытие призвано обеспечить более эффективную защиту прав и законных интересов российских граждан, временно пребывающих (проживающих) в южных провинциях Таиланда, удаленных от Бангкока, - сказала дипломат. - Дата начала работы генконсульства будет зависеть от решения ряда вопросов финансового и технического характера".
По ее словам, открытие новых загранучреждений зависит от "текущего состояния и перспектив развития политических, экономических, гуманитарных и иных двусторонних связей, интенсивности туристического потока в отдельные регионы иностранного государства".