Госдума запустила англоязычную версию сайта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума запустила англоязычную версию официального сайта в связи с возрастающим интересом со стороны зарубежных партнеров к деятельности российских депутатов.
На этот факт обратила внимание в среду, взяв слово на пленарном заседании, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, поблагодарив спикера Вячеслава Володина, который стал инициатором данной новации.
"Заработал сайт Государственной думы на английском языке. Знаю, что вы, Вячеслав Викторович, были инициатором модернизации сайта, спасибо вам! Актуально, современно. Наконец-то", - обратилась она к спикеру.
Со своей стороны Володин отметил "огромный интерес к работе Госдумы за рубежом". "У тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника", - подчеркнул он.
О необходимости этого решения глава нижней палаты заявлял на Международном форуме "Развитие парламентаризма", состоявшемся в июне этого года в Москве.
Как отмечается на сайте, портал на английском языке является еще одним этапом по модернизации и унификации информационных систем и сервисов Госдумы. Так, в прошлом году были открыты официальные страницы в социальных сетях, в апреле этого года палата полностью обновила свой официальный сайт, сделав его более современным и удобным для пользователей, в июне аккаунты в соцсетях были представлены для англоязычной аудитории.