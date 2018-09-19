ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края

Глава ЦИК напомнила, что на 13 участках в Советском районе Владивостока были отменены итоги выборов. В списки избирателей на этих участках включено 24 тыс. 246 человек, установить волеизъявление которых невозможно. Как отмечается в справке ЦИК, "в случае возможности установления итогов голосования на данных участках результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко, так и в сторону кандидата Ищенко".

"Изучение поступивших в ЦИК обращений, внутрисистемных данных, а также иной информации из самых разных источников позволяет нам сделать вывод, что в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов", - сказала она на заседании комиссии.

Памфилова добавила, что "по завершении изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями на досрочных выборах губернатора", соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы.

"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - сказала она.

Памфилова указала, что в территориальный избирком, где вносились данные с этих 13 участков, 17 сентября "неоправданно службами МЧС был ограничен доступ под предлогом задымления". "Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии долгое время без охраны, без контроля", - отметила Памфилова.

"Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью напрямую повлиять на результаты выборов", - заключила она.