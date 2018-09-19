ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан.
Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - сказала она.
Памфилова добавила, что "по завершении изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями на досрочных выборах губернатора", соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы.
"Изучение поступивших в ЦИК обращений, внутрисистемных данных, а также иной информации из самых разных источников позволяет нам сделать вывод, что в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов", - сказала она на заседании комиссии.
Глава ЦИК напомнила, что на 13 участках в Советском районе Владивостока были отменены итоги выборов. В списки избирателей на этих участках включено 24 тыс. 246 человек, установить волеизъявление которых невозможно. Как отмечается в справке ЦИК, "в случае возможности установления итогов голосования на данных участках результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко, так и в сторону кандидата Ищенко".
Памфилова указала, что в территориальный избирком, где вносились данные с этих 13 участков, 17 сентября "неоправданно службами МЧС был ограничен доступ под предлогом задымления". "Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии долгое время без охраны, без контроля", - отметила Памфилова.
"Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью напрямую повлиять на результаты выборов", - заключила она.