Матвиенко: РФ считает межкорейский саммит успешным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россия считает межкорейский саммит очень успешным и результативным. Об этом заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Без преувеличения, мы считаем, что это очень успешный саммит. Встреча лидеров Южной Кореи и Северной Кореи стала очень результативной", - сказала Матвиенко.

Матвиенко также заявила, что Россия приветствует сближение позиций КНДР и Южной Кореи и призвала мировое сообщество не мешать этому диалогу, дать им договориться.

"Много чего очень неожиданного даже для этого этапа переговоров. Мы приветствуем такие переговоры. Мы, безусловно, приветствуем сближение Северной и Южной Кореи и снятие напряженности, которая десятилетиями была между этими двумя государствами", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Да, важны посреднические усилия Китая, России, США, мирового сообщества. Но надо всячески поддерживать межкорейский диалог, не мешать этому диалогу, не ставить палки в колеса. Не вмешиваться в него. Это снимет напряжение и приведет в перспективе к объединению двух Корей", - добавила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что договоренности между КНДР и Южной Кореей являются ключевыми в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и демилитаризации двух государств. "Мне кажется, нынешний саммит сделал очень мощный шаг по созданию атмосферы доверия между двумя государствами и двумя народами, а это основа дальнейшего сближения и объединения усилий двух государств", - подчеркнула она.

Лидеры Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам прошедшего в среду саммита в Пхеньяне подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации, нормализации двусторонних отношений, возобновлению сотрудничества в тех сферах, в которых это сейчас возможно. Кроме того, министры обороны двух стран также поставили подписи под соглашением, которое должно значительно понизить градус военного противостояния и снизить вероятность случайного возникновения вооруженного конфликта.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.