Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Об этом он заявил в среду.
"Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Политик подчеркнул, что поддерживает предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой отменить результаты второго тура выборов.
"Это одно из моих тоже главных предложений. <...> Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга - это уже не работа", - сказал он корреспонденту ТАСС.