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Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Врио губернатора отметил, что поддерживает предложение председателя ЦИК Эллы Памфиловой отменить результаты второго тура прошедших выборов
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко Юрий Смитюк/ТАСС
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Об этом он заявил в среду.

"Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик подчеркнул, что поддерживает предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой отменить результаты второго тура выборов.

"Это одно из моих тоже главных предложений. <...> Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга - это уже не работа", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Теги
РоссияПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичИтоги единого дня голосования - 2018Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
ЦИК будет настаивать на отмене итогов выборов в других регионах в случае нарушений
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