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Ситуация на Корейском полуострове

Косачев назвал декларацию по итогам переговоров в Пхеньяне прорывным документом

В распространенном тексте соглашения отмечается, что КНДР и Южная Корея договорились прекратить военные полеты и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Значение декларации, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, может быть выше июньских договоренностей лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В распространенном тексте соглашения отмечается, что стороны договорились прекратить военные полеты и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Также Север и Юг до конца текущего года демонтируют по 11 военных пограничных постов.

"Декларация по итогам переговоров в Пхеньяне, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, - несомненно, серьезный и прорывной документ, значение которого, пожалуй, даже выше политического веса июньских договоренностей северокорейского лидера с Дональдом Трампом", - написал Косачев в четверг на своей странице в Facebook.

 

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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