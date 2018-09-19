Косачев назвал декларацию по итогам переговоров в Пхеньяне прорывным документом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Значение декларации, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, может быть выше июньских договоренностей лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В распространенном тексте соглашения отмечается, что стороны договорились прекратить военные полеты и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Также Север и Юг до конца текущего года демонтируют по 11 военных пограничных постов.
"Декларация по итогам переговоров в Пхеньяне, которую подписали председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, - несомненно, серьезный и прорывной документ, значение которого, пожалуй, даже выше политического веса июньских договоренностей северокорейского лидера с Дональдом Трампом", - написал Косачев в четверг на своей странице в Facebook.