Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы", - сказала она.

После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% (253,2 тыс. голосов). Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 48,06% (245,55 тыс. голосов). Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.