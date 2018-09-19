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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

Ранее ЦИК рекомендовал признать недействительными результаты выборов главы региона
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Артем Геодакян/ТАСС
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

"Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы", - сказала она.

После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% (253,2 тыс. голосов). Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 48,06% (245,55 тыс. голосов). Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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