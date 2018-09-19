МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
- Кандидат от КПРФ Ищенко выступил против отмены результатов выборов губернатора Приморья
- Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца
- Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора Приморья
- ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края
"Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы", - сказала она.
После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% (253,2 тыс. голосов). Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 48,06% (245,55 тыс. голосов). Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.