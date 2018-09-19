{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
Обновлено 

Кандидат от КПРФ Ищенко выступил против отмены результатов выборов губернатора Приморья

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан
Андрей Ищенко Антон Балашов/ТАСС
Андрей Ищенко
© Антон Балашов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, занявший во втором туре голосования на выборах губернатора Приморья второе место, высказал несогласие с возможной отменой результатов выборов губернатора Приморья. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

"Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - заявил он.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИК до сих пор обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна"Единая Россия"КПРФПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
Ищенко заявил о желании участвовать в новых выборах главы Приморья, если их назначат
Читать полностью