Кандидат от КПРФ Ищенко выступил против отмены результатов выборов губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, занявший во втором туре голосования на выборах губернатора Приморья второе место, высказал несогласие с возможной отменой результатов выборов губернатора Приморья. Об этом он сообщил в среду ТАСС.
"Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - заявил он.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан.
Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.
С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИК до сих пор обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.