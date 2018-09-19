Заксобрание Ульяновской области возглавил бывший вице-спикер Валерий Малышев

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания (ЗС) шестого созыва избрали своим спикером бывшего первого заместителя председателя областного парламента предыдущего созыва Валерия Малышева, кандидатура которого была выдвинута "Единой Россией". Такое решение принято в среду большинством голосов на первом заседании ЗС, передает корреспондент ТАСС.
Малышев был избран путем тайного голосования из двух кандидатов. Кроме Малышева, была также выдвинута кандидатура Айрата Гибатдинова - представителя КПРФ. По итогам тайного голосования за Гибатдинова отдали голоса 14 депутатов, за Малышева - 22 депутата.
"14 - Гибатдинов, 22 - Малышев. Голосовали 36 [депутатов], действительны все [бюллетени]", - говорится в протоколе.
Во вторник кандидатура Малышева была выбрана на региональной конференции партии "Единая Россия" тайным голосованием. Малышев был утвержден большинством голосов по итогам тайного голосования из двух кандидатур. На этот пост также претендовал председатель комитета законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев.
В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.
По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%. По партийным спискам "Единая Россия" получила семь мандатов, КПРФ - восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат. По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два.