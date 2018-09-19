Ищенко заявил о желании участвовать в новых выборах главы Приморья, если их назначат

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, занявший во втором туре выборов губернатора Приморья второе место, заявил о намерении участвовать в новых выборах главы Приморья, если они будут назначены.
"Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах ", - сказал ТАСС Ищенко.
Ранее его соперник на выборах врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") заявил о том, что не будет участвовать в новых выборах, если их назначат.
В среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендовал признать недействительными результаты второго тура выборов на пост главы Приморского края, новые выборы будут назначены через три месяца.
О выборах
Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко. После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.
С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИК, обратились представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.
Как ранее сообщал член комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморья Александр Лось, отмена результатов второго тура по закону возможна, лишь если голосование будет признано недействительным на четверти избирательных участков.
Он также отметил, что, если результаты второго тура будут отменены, то в течение полугода будут проведены новые выборы. Депутат обратил внимание, что третьего тура быть не может. В этом случае назначаются новые выборы, которые должны пройти не позднее полугода с момента отмены прошлых.