Бывший сити-менеджер Волгограда Виталий Лихачев стал главой города

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Волгоградская городская дума нового созыва избрала главой Волгограда бывшего сити-менеджера и нынешнего главу администрации города 54-летнего Виталия Лихачева. За него было отдано 29 из 34 голосов, передает корреспондент ТАСС с заседания думы.

"Из З4 бюллетеней, выданных для тайного голосования, два оказались чистыми. 29 депутатов проголосовали за избрание главой Волгограда Виталия Лихачева", - сообщил депутат гордумы председатель счетной комиссии Дмитрий Дильман.

В пресс-службе гордумы уточнили, что осенью 2017 года в устав города ранее были внесены изменения, упразднившие должность сити-менеджера. После состоявшихся 9 сентября 2018 года выборов в гордуму конкурсная комиссия выдвинула четырех претендентов на пост главы города (они были предварительно отобраны комиссией на основании заявок, поданных горожанами). Ранее депутаты избирали мэра только из числа народных избранников, при этом должность мэра совмещалась с должностью спикера гордумы (оба поста занимал Андрей Косолапов).

Виталий Лихачев родился 22 февраля 1964 года в Волгограде, получил два высших образования. В декабре 2003 года и в марте 2009 года избирался депутатом областной думы, в разное время являлся ее председателем и вице-спикером. Назначался на должности вице-губернатора региона и и.о. главы администрации Волгограда.

Кроме того, на заседании в среду депутаты избрали спикера гордумы - им стал 46-летний Андрея Косолапова, занимавший эту должность в думе предыдущего созыва.

9 сентября, в единый день голосования, в Волгограде прошли выборы в городскую думу. По одномандатным избирательным округам 17 из 18 мандатов получили кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", один депутатский мандат - самовыдвиженец. По единому избирательному округу 5%-й барьер преодолели четыре партии. "Единая Россия" набрала 52,64% (13 мандатов), КПРФ - 14,65% (два мандата), ЛДПР - 13,12% (два мандата), "Справедливая Россия" - 7,7% (один мандат).