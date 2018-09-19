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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Жириновский обвинил КПРФ в попытке захвата власти в Приморье

Лидер ЛДПР также призвал привлечь к ответственности кандидата от компартии Андрея Ищенко
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Антон Новодережкин/ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил КПРФ в попытке захвата власти на выборах губернатора Приморского края.

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"В Приморье была попытка захватить власть", - заявил он журналистам в среду. При этом лидер ЛДПР призывал привлечь к ответственности кандидата от компартии Андрея Ищенко. "Ему нельзя быть губернатором. Это человек, который совершает противоправные действия для <…> получения кусочка власти", - сказал Жириновский.

"Жители Приморья не должны поддерживать коммунистов. И по всей стране нельзя этого делать", - утверждал лидер ЛДПР.

ЦИК РФ в среду рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края, перевыборы в регионе будут назначены через три месяца, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией". Он набрал 49,55% (253,2 тыс. голосов). Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 48,06% (245,55 тыс. голосов). Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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