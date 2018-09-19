Матвиенко проведет с главой ПАСЕ полноформатные переговоры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет полноформатные переговоры с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Встреча состоится в рамках второго Евразийского женского форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

"У нас с ней [Паскье] состоятся такие полноформатные переговоры. Это [будет] не на ногах, не на ходу, потому что нам есть о чем поговорить. Мы очень рады, что госпожа Паскье заинтересована в диалоге", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она отметила, что Паскье понимает важность работы всех 47 государств Совета Европы в Парламентской ассамблее. "Мы будем с ней обсуждать нынешнюю ситуацию, возможные дальнейшие решения", - сказала Матвиенко. Сенатор напомнила, что российские парламентарии участвуют в рабочей группе в ПАСЕ, которая готовит изменения в регламент, а также в различных других мероприятиях. "Будет содержательный диалог, важно, что он продолжается", - заключила Матвиенко.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге и продлится до 21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

Санкции ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 год.