ЦИК утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в среду утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за нарушений.
"Единогласно", - констатировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выразив надежду на то, что региональный избирком оперативно примет соответствующее решение.
В постановлении ЦИК указано, что "в сложившейся ситуации невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей на основании представленных протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий".