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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
Обновлено 

ЦИК утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов в Приморье

Предложение единогласно поддержали все члены комиссии
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в среду утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за нарушений.

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"Единогласно", - констатировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выразив надежду на то, что региональный избирком оперативно примет соответствующее решение.

В постановлении ЦИК указано, что "в сложившейся ситуации невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей на основании представленных протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий".

Теги
РоссияПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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