ЦИК призвал кандидатов на пост губернатора Приморья забрать заявления в отношении глав УИК

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморья отозвать поданные ими заявления в правоохранительные органы в отношении председателей участковых комиссий (УИК), работавших на выборах губернатора Приморского края.
"Я позволю себе назвать профессии людей, которые возглавляли эти участки (19 участков, результаты голосования на которых признаны недействительными - прим. ТАСС), - замдиректора школы, воспитатель детского сада, заведующий домом культуры, заведующий учреждением культуры, учитель русского языка, ОБЖ, биологии, секретарь ученой части, директор дома творчества, директор школы. Уважаемые господа кандидаты, у вас есть совесть? Вы подали на этих людей заявления в правоохранительную систему, я вас призываю - отзовите свои заявления - эти люди ни в чем не виноваты. Те, кто виновен, - вы на них подайте заявления", - сказал он.
Булаев также порекомендовал опрашивать членов избирательных комиссий в качестве свидетелей. "У меня убедительная просьба - найдите возможность - привлекайте членов участковых комиссий в качестве свидетелей. В качестве свидетелей привлеките, опросите, ищите истинных виновников этих нарушений", - добавил он.
Ранее Центризбирком рекомендовал приморскому избиркому признать результаты выборов губернатора недействительными, так как "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей" из-за нарушений. После обработки 100% протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55%, или 253 тыс. 200 голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245 тыс. 550 голосов.