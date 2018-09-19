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Крушение российского Ил-20 в Сирии
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Песков сообщил, что Путин по трагедии с Ил-20 руководствуется данными Минобороны РФ

Представитель Кремля отметил, что информация Израиля тоже будет изучена экспертами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ситуации с гибелью самолета Ил-20 руководствуется данными Минобороны России, информация Израиля тоже будет изучена российскими экспертами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Абсолютно поминутной и посекундной электронной информацией о всех полетах, которые там осуществлялись, в первую очередь - о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генеральный штаб. Именно этой информацией руководствуется президент РФ", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, что израильская сторона привезет в Москву свои данные по инциденту с Ил-20. "Пока они [данные Израиля] еще не поступили. Наши эксперты, безусловно, будут их изучать", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, предоставила ли свои данные сирийская сторона, Песков сказал, что ему об этом неизвестно и "это лучше уточнить в Минобороны РФ". Пресс-секретарь президента России отрицательно ответил на вопрос, звонил ли российскому лидеру во вторник президент Сирии Башар Асад. При этом Песков отметил, что официальное заявление Дамаска по данной ситуации было.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияИзраильАсад, Башар ХафезПесков, Дмитрий СергеевичНетаньяху, БиньяминКрушение российского Ил-20 в Сирии
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