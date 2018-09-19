Песков сообщил, что Путин по трагедии с Ил-20 руководствуется данными Минобороны РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ситуации с гибелью самолета Ил-20 руководствуется данными Минобороны России, информация Израиля тоже будет изучена российскими экспертами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Абсолютно поминутной и посекундной электронной информацией о всех полетах, которые там осуществлялись, в первую очередь - о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генеральный штаб. Именно этой информацией руководствуется президент РФ", - сказал Песков.
Он напомнил, что Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, что израильская сторона привезет в Москву свои данные по инциденту с Ил-20. "Пока они [данные Израиля] еще не поступили. Наши эксперты, безусловно, будут их изучать", - подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, предоставила ли свои данные сирийская сторона, Песков сказал, что ему об этом неизвестно и "это лучше уточнить в Минобороны РФ". Пресс-секретарь президента России отрицательно ответил на вопрос, звонил ли российскому лидеру во вторник президент Сирии Башар Асад. При этом Песков отметил, что официальное заявление Дамаска по данной ситуации было.