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Ситуация на Корейском полуострове
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Песков: Москва приветствует результаты межкорейского саммита, он принес "добрые новости"

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия поддерживает действенные и эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует результаты прошедшего в Пхеньяне межкорейского саммита, который принес "хорошие и добрые новости". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы поддерживаем такие действенные и эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы", - подчеркнул он. "Это хорошие и добрые новости", - добавил Песков, комментируя сообщения, поступившие по итогам саммита."Мы приветствуем такое решение [о дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова]", - заключил представитель Кремля.

Лидеры Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам прошедшего в среду саммита в Пхеньяне подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации, нормализации двусторонних отношений, возобновлению сотрудничества в тех сферах, в которых это сейчас возможно. Кроме того, министры обороны двух стран также поставили подписи под соглашением, которое должно значительно понизить градус военного противостояния и снизить вероятность случайного возникновения вооруженного конфликта.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.

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